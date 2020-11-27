Украинский комик, звезда «Квартал 95» Евгений Кошевой озадачил внешним видом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором короновал себя.

Кошевой был одет в темный спортивный костюм. В позе с руками на боках и задранной головой он дорисовал себе корону, заинтриговав поклонников заявлением: «Фсе. Начало». Что имел в виду комик поклонники не поняли.

Стоит отметить, что недавно Кошевой, который почти 20 лет ходит лысым, решился на смелый эксперимент. Пока у него было время между съемками, он решил отрастить волосы и бороду. Регулярно в сети артист выкладывал фото, показывая прогресс роста волос.

Судя по комментариям, которые оставляли Кошевому в Инстаграм, многие поклонники думали, что Евгений действительно лысый. Оказалось, что он просто каждые два дня бреется. При чем делает это самостоятельно.

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой и Елена Кравец поразили украинцев неожиданным сюрпризом. Юмористы поделились отрывком номера из "Вечернего квартала", где они принимали в гостях известного певца Михаила Поплавского. Интересно, что артист сыграл роль тестя, а Елена и Евгений – жениха и невесты, которые планировали свадьбу.

Напомним, что постаревший Кошевой и взъерошенная Кравец поразили видом на сцене: "Время зарядиться".

Также мы писали, что стильный Кошевой устроил парад костюмов, кадры: «штаны со слегка подмоченной…».

Еще Рoliteka сообщала, что дерзкий Кошевой обидел известного украинца, извинения не помогли: "Ему уже звонили...".