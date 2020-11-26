Звезда "Квартал 95", украинский комик Евгений Кошевой произвел фурор стильным видом

Как передает Politeka.net, на официальной странице «Квартал 95» в Инстаграм появилось несколько фото, на которых Кошевой предстал во всеоружии. Как известно, сейчас комик ведет «Лигу смеха», а также является ключевым актером в «Вечернем квартале». Помимо этих проектов у Кошевого много организационной работы.

При этом в последнее время артист старается выглядеть как с иголочки. На «Лиге смеха» у него всегда прекрасный внешний вид.

«Наш Женя напоминает, что уже завтра - финал шестого сезона "Лиги Смеха"!», - подписали фото авторы аккаунта.

За короткое время пост собрал почти 3 тысячи лайков. В комментариях оставили несколько отзывов.

«Ждём с нетерпением», «штаны то со слегка подмоченной репутацией», «Супер», пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой во время отсутствия концертов и съемок решил отрастить волосы и бороду. У себя в Инстаграм он публиковал результаты эксперимента. Как стало известно, Кошевой носит лысину уже почти 20 лет. Его образ за это время не менялся. Стоит отметить, что Кошевой смог не бриться лишь две недели.

Напомним, что Евгений Кошевой наконец признался, зачем отрастил усы и шевелюру: "Не буду бриться до...", как он выглядит сейчас.

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