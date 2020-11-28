Украинскому комику Евгению Кошевому благодарная публика даже предложила запустить флешмоб

Как передает Politeka.net, звезда "Квариал 95" опубликовал свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показал, что его 12-летняя дочь Варвара умеет вытворять с ногами.

Видео, похоже, снимала жена Кошевого Ксения, а рядом со старшей девочкой крутилась ее младшая сестренка - вся семья в сборе.

"Вот, пожалуйста, бомба-ракета, поехали!", - говорит Евгений и камера переводится на сидящую на полу Варю.

Девочка задрала обе ноги выше головы и начала ими неистово крутить, согнув в колене, при чем каждую в разную сторону. Вышло действительно весьма забавно. Мама Вари хихикала за кадром, а в конце концов и сама девочка рассмеялась, завершив свой уникальный акробатический финт.

"Это видео сделало наш день! Просто не мог не поделиться! Пересматриваем целый день и заливаемся! Дорогой мой, Евгений Кошевой, благодарю от души! Это космически смешно, может, челлендж запустим?", - Кошевой добавил к кадрам отзыв одного из своих фанатов.

Ранее мы сообщали, Варвара Кошевая вогнала отца в краску, рассказав на всю страну, как хотела целоваться.

В эфире программы "Жизнь известных людей" девушка рассказала, как Евгений "сорвал" ее поход в кино вместе с молодым человеком.

"Папа такой: "Угу, пойдем все вместе, и он еще и Серафимку взял! (младшую сестру Вари, - ред.) Я такая: "Класс! Зашибись!" Вот. Мы хотели целоваться на задних рядах... Прости папа", - засмущалась Варя, взглянув на присутствовавшего в студии Кошевого.

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