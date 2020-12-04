Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, показала, як виглядала кілька років тому

Зараз Беллі Хадід 24 роки, вона є однією з найуспішніших моделей, пише Politeka.net. Пластичний хірург минулого року назвав модель найкрасивішою жінкою на планеті, оскільки її обличчя стало ідеальним за формулою "золотого перетину".

Все ж, варто відзначити, що над зіркою попрацювали пластичні хірурги, які й перетворили її в красуню.

Кілька годин тому модель опублікувала фото, яке було зроблено сім років тому. Зірка позувала в маленькому купальнику, трохи стиснувши груди руками.

Тонкі лямки тягнулися не тільки до потилиці, але і по спині, впиваючись в шкіру.

Зірка розпустила довге волосся і дивилася в камеру.

"Моє волосся", - підписала знімок знаменитість.

Дійсно, зараз волосся красуні коротше. До того ж, можна помітити, наскільки зовнішність Белли змінилася з часом, ніби тепер це інша людина.

Раніше ми писали, що Белла Хадід позувала в сукні з великим декольте і без білизни. Модель доповнила образ великими сережками, а в руках тримала чорну сумочку. Волосся було у красуні зібране назад, а спереду можна побачити дві маленькі кіски.

"Я і моя сумка", - написала Хадід.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід вирішила не надягати білизни, і абсолютно не соромлячись цього, продемонструвала принади. Белла посвітила золотим ланцюжком на шиї.

У різних позах вона світила грудьми, які могли від незручного руху опинитися перед камерою у всій красі. Але таким чином знаменитість загравала з шанувальниками і інтригувала.

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