Модель Белла Хадид из Victoria's Secret ярко поздравила свою лучшую подругу с Днем рождения

Как передает Politeka, соответствующий пост появился на странице Беллы в соцсети.

Так, модель опубликовала подборку фотографий со своей лучшей подругой и поздравила ее с праздником. При этом она назвала ее сестрой и призналась, что любит ее "от луны и обратно".

"С Днем рождения, сестра! Я люблю тебя до луны и обратно. @fannybourdettedonon ты меня поняла, я тебя поняла", - написала она.

На опубликованных фотографиях Хадид и ее подруга позируют на пляже, в клубе и на различных светских мероприятиях. При этом девушки выглядят очень веселыми и счастливыми, много обнимают и улыбаются.

В комментариях фолловеры Беллы также поздравили ее подругу с Днем рождения и написали о том, как красиво выглядят девушки.

"Идеальная женщина", "Лучшая", "С Днем рождения!", "Красавицы", - пишут под фотографиями.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид опубликовала фото, на котором она позирует в мини-бикини, демонстрируя безупречную фигуру в одном белье. Рядом с ней можно заметить Хейли Болдуин, которая после замужества взяла фамилию мужа - легендарного исполнителя Джастина Бибера.

Напомнить, Белла Хадид из Victoria's Secret заставила любоваться собой в одних трусиках.

А еще Politeka писала, что Белла Хадид из Victoria's Secret засунула свои "персики" в слишком маленький купальник.

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах села перед камерой, едва прикрыв пикантные места рукой.