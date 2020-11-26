Модель Белла Хадид из Victoria's Secret ярко поздравила свою лучшую подругу с Днем рождения
Как передает Politeka, соответствующий пост появился на странице Беллы в соцсети.
Так, модель опубликовала подборку фотографий со своей лучшей подругой и поздравила ее с праздником. При этом она назвала ее сестрой и призналась, что любит ее "от луны и обратно".
"С Днем рождения, сестра! Я люблю тебя до луны и обратно. @fannybourdettedonon ты меня поняла, я тебя поняла", - написала она.
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На опубликованных фотографиях Хадид и ее подруга позируют на пляже, в клубе и на различных светских мероприятиях. При этом девушки выглядят очень веселыми и счастливыми, много обнимают и улыбаются.
В комментариях фолловеры Беллы также поздравили ее подругу с Днем рождения и написали о том, как красиво выглядят девушки.
"Идеальная женщина", "Лучшая", "С Днем рождения!", "Красавицы", - пишут под фотографиями.
Ранее сообщалось, что Белла Хадид опубликовала фото, на котором она позирует в мини-бикини, демонстрируя безупречную фигуру в одном белье. Рядом с ней можно заметить Хейли Болдуин, которая после замужества взяла фамилию мужа - легендарного исполнителя Джастина Бибера.
Напомнить, Белла Хадид из Victoria's Secret заставила любоваться собой в одних трусиках.
А еще Politeka писала, что Белла Хадид из Victoria's Secret засунула свои "персики" в слишком маленький купальник.
Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах села перед камерой, едва прикрыв пикантные места рукой.