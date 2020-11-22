Модель Белла Хадид из Victoria’s Secret в мини-бикини превзошла красотой жену певца Джастина Бибера

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«С днем рождения миссис Бибер! Я люблю тебя. Ты как солнце светишь…дорогая, любимая и замечательная подруга. Ты такая счастливая», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Белла Хадид позирует в мини-бикини, демонстрируя безупречную фигуру в одном белье. Рядом с ней можно заметить Хейли Болдуин, которая после замужества взяла фамилию мужа - легендарного исполнителя Джастина Бибера.

Уточним, что поклонники не могли что-либо сказать о красоте знаменитости, поскольку ролик был опубликован в разделе Stories.

До этого мы рассказывали, что известная модель Белла Хадид из "Victoria’s Secret" показала себя и рассказала о работе

На фото Белла позировала в топе и юбке с большим разрезом. Хадид выставила одну ножку, демонстрируя ее стройность и бесконечную длинну. Девушка дополнила образ пышной прической, а на руке можно увидеть украшение. На других кадрах модель продемонстрировала еще несколько эффектных образов.

Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках

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