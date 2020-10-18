Американская супермодель, ангел из Victoria’s Secret Белла Хадид показала новый провокационный образ от известного бренда

24-летняя топ-модель поделилась в поклонники серией снимков, на которых запечатлена в эффектном наряде от американского дизайнера Мэтью Уильямса– креативного директора бренда Givenchy.

Фотографии знаменитость разместила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

Так, Белла Хадид позировала на лестнице у себя дома в интересной блузке, которая под низом оказалась полностью прозрачной, засветив при этом небольшую, но упругую грудь. Также на ней были одеты широкие брюки. Модель эффектно показала свою стройную фигуру, подтянутый живот и длинные ножки, а стильный образ дополнила массивной сумкой бренда Givenchy.

«Новая коллекция @givenchyofficial просто безумна. Я так горжусь тобой, это только начало! », - написала Хадид.

Мы также писали, что любительница бургеров и вкусного фаст-фуда в целом не стесняется показывать свою фигуру. Супермодель может не только похвастаться томными изгибами в нужном свете, но и показать, что выглядит достаточно стройно и даже идеально для девушки, участвующей в топовых мировых показах. При своей любви к вредной пищи девушка также сильно любит спорт, поэтому сжигает все калории с легкостью.

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