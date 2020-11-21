Известная модель Белла Хадид из "Victoria’s Secret" показала себя и рассказала о работе

На фото Белла позировала в топе и юбке с большим разрезом. Хадид выставила одну ножку, демонстрируя ее стройность и бесконечную длинну. Девушка дополнила образ пышной прической, а на руке можно увидеть украшение. На других кадрах модель продемонстрировала еще несколько эффектных образов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Приятно работать с такой командой ... Я так много узнаю @voguemagazine снято @christian_macdonald_studio в стиле самой королевы @tonnegood волосы и макияж от двух людей, которых я восхищаюсь и обожаю", - написала Белла под фото.

"Вау!!!! Я одержима этим !!!!", - написала Дуа Липа.

Фанаты поставили почти 500 тысяч лайков и написали комментарии:

"Всегда угощение любовью!", "Ого, все", "вау, это так красиво !!!", "Ух, это потрясающе !!! Оглушающий....", "Ты не поняла", "Боже, ты такая красивая", "Такая отличная работа".

Сообщалось, что знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, забыла надеть белье.

Знаменитость надела белую рубашку с черным принтом и жакет.

Однако красотка решила не надевать белья, и совершенно не стесняясь этого, решила продемонстрировать прелести. Белла посветила золотой цепочкой на шее.

Напомним, Белла Хадид из "Victoria’s Secret" заставила любоваться собой в одних трусиках

А еще Politeka писала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" засунула свои "персики" в слишком маленький купальник

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в одних трусиках и сапогах уселась перед камерой, еле прикрыв пикантные места рукой



