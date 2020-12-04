Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, показала, как выглядела несколько лет назад

Сейчас Белле Хадид 24 года, она является одной из самых успешных моделей, пишет Politeka.net. Пластический хирург в прошлом году назвал модель самой красивой женщиной на планете, поскольку ее лицо стало идеальным по формуле "золотого сечения".

Все же, стоит отметить, что над звездой поработали пластические хирурги, которые и превратили ее в красотку.

Несколько часов назад модель опубликовала фото, которое было сделано семь лет назад. Звезда позировала в маленьком купальнике, немного сжав грудь руками.

Тонкие лямки тянулись не только к затылку, но и по спине, впиваясь в кожу.

Звезда распустила длинные волосы и смотрела в камеру.

"Мои волосы", - подписала снимок знаменитость.

Действительно, сейчас волосы красотки короче. К тому же, можно заметить, насколько внешность Беллы изменилась со временем, будто теперь это другой человек.

Ранее мы писали, что Белла Хадид позировала в платье с большим декольте и без белья. Модель дополнила образ большими серьгами, а в руках держала черную сумочку. Волосы были у красотки собраны назад, а спереди можно увидеть две маленькие косички.

"Я и моя сумка", - написала Хадид.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид решила не надевать белья, и совершенно не стесняясь этого, продемонстрировала прелести. Белла посветила золотой цепочкой на шее.

В разных позах она светила грудью, которая могла от неловкого движения оказаться перед камерой во всей красе. Но таким образом знаменитость заигрывала с поклонниками и интриговала.

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