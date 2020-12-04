Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян блиснула своїми досконалими формами в білизні

Відома красуня, формами якої захоплюється весь світ, постала в розкутій позі на дивані, пише Politeka.net. Зірка займається випуском власної лінії білизни, яку демонструє на собі.

Цього разу красуня одягла білосніжний ліфчик, що ідеально виглядав на засмаглих грудях. Тканина натягнулася під вантажем принад, що аж кидало в жар.

Зірка одягла лосини, які обтягнули її пружну п'яту точку і стрункі ніжки.

Модель лягла боком на диван, спершись об м'які подушки.

Розкішна брюнетка підперла голову рукою і подивилася в камеру своїми майже чорними очима.

Макіяж з пишними віями і губами, обведеними контуром-доповнили гарячий образ.

За 17 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік чарівної красуні масу приємних слів.

"Така поза ніби "принадність" готова випасти", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян демонструвала свою "естетику" тіла в білизні власного бренду, яке можна сказати було також і купальником.

П'янка брюнетка витягнулася стоячи на носочках. Тільки пишні груди і стегна притягували погляд, але і шовкова шкіра.

Зірка підняла руки, прикрила очі і відчинила пухкі губи.

Нагадаємо, Кім Кардашьян постала зі стильним флакончиком в руках. По всій видимості, щоб не відволікати увагу від себе і духів, вона вирішила обійтися для фото мінімумом одягу і залишилася в одному ліфчику. Бежевий бюстгальтер пікантно підкреслив форми красуні, а також її засмагу.

Нагадавши, Кім Кардашьян влаштувала " спеку "в короткому топі на снігу:"Божественна красуня".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.