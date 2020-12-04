Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян блеснула своими совершенными формами в белье

Известная красотка, формами которой восхищается весь мир, предстала в раскованной позе на диване, пишет Politeka.net. Звезда занимается выпуском собственной линии белья, которое демонстрирует на себе.

В этот раз красотка надела белоснежный лифчик, идеально смотревшийся на загорелой груди. Ткань натянулась под грузом прелестей, что аж бросало в жар.

Звезда надела лосины, обтянувшие ее упругую пятую точку и стройные ножки.

Модель легла боком на диван, опершись о мягкие подушки.

Роскошная брюнетка подперла голову рукой и посмотрела в камеру своими почти черными глазами.

Макияж с пышными ресницами и губами, обведенными контуром - дополнили горячий образ.

За 17 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону обворожительной красотки массу приятных слов.

"Такая поза будто грудь готова выпасть", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян демонстрировала свою "эстетику" тела в белье собственного бренда, которое можно сказать было также и купальником.

Опьяняющая брюнетка вытянулась стоя на носочках. Только пышные груди и бедра притягивали взгляд, но и шелковая кожа.

Звезда подняла руки, прикрыла глаза и распахнула пухлые губы.

Напомним, Ким Кардашьян предстала со стильным флакончиком в руках. По всей видимости, чтобы не отвлекать внимание от себя и духов, она решила обойтись для фото минимумом одежды и осталась в одном лифчике. Бежевый бюстгальтер пикантно подчеркнул формы красотки, а также ее загар.

Напомним, Ким Кардашьян устроила "жару" в коротком топе на снегу: "Божественная красотка".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.