Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян блеснула своими совершенными формами в белье
Известная красотка, формами которой восхищается весь мир, предстала в раскованной позе на диване, пишет Politeka.net. Звезда занимается выпуском собственной линии белья, которое демонстрирует на себе.
В этот раз красотка надела белоснежный лифчик, идеально смотревшийся на загорелой груди. Ткань натянулась под грузом прелестей, что аж бросало в жар.
Звезда надела лосины, обтянувшие ее упругую пятую точку и стройные ножки.
Модель легла боком на диван, опершись о мягкие подушки.
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Роскошная брюнетка подперла голову рукой и посмотрела в камеру своими почти черными глазами.
Макияж с пышными ресницами и губами, обведенными контуром - дополнили горячий образ.
За 17 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону обворожительной красотки массу приятных слов.
"Такая поза будто грудь готова выпасть", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян демонстрировала свою "эстетику" тела в белье собственного бренда, которое можно сказать было также и купальником.
Опьяняющая брюнетка вытянулась стоя на носочках. Только пышные груди и бедра притягивали взгляд, но и шелковая кожа.
Звезда подняла руки, прикрыла глаза и распахнула пухлые губы.
Напомним, Ким Кардашьян предстала со стильным флакончиком в руках. По всей видимости, чтобы не отвлекать внимание от себя и духов, она решила обойтись для фото минимумом одежды и осталась в одном лифчике. Бежевый бюстгальтер пикантно подчеркнул формы красотки, а также ее загар.
Напомним, Ким Кардашьян устроила "жару" в коротком топе на снегу: "Божественная красотка".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.