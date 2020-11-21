Известная модель Кортни Кардашьян показала себя в максимально жарком образе

На фото Кортни позировала в черном пиджаке, юбке и колготах. Звезда распахнула наряд, хвасталаясь пышной грудью, которая была освобождена от нижнего белья. Красотка стояла в гардеробной комнате и восхищала своей красотой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не хорошо", - подписала фото Кортни.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Да смотрится и позы", "Этот коврик странный!", "Я рада, что дожила до этого", "Королева", "Да пребудет с тобой всегда счастье, Кортни ..", "она выглядит так же с 2005 года. Она никогда не стареет", "Кортни, ты моя любимая Минни", "Прекрасная королева", "Не хорошо. Но ты идешь для меня...", "Любовь всей моей жизни LOL", "эта улыбка - все!", "ты так красива", "Королева выглядит потрясающе во всем", "Вы можете осуществить мою мечту?".

Сообщалось, что знаменитая модель Кортни Кардашьян показала, как наслаждается отдыхом на райском курорте в миниатюрном купальнике.

Так, модель решила похвастаться роскошным отдыхом на пляже с пальмами и лазурной водой. Для такой обстановки загорелая красотка выбрала соответствующий наряд: на ней зеленый купальник-бикини, представляющий собой миниатюрные треугольнички ткани, которые едва прикрывают формы Кортни, а также бежевая панамка.

Напомним, Кортни Кардашьян восхитила роскошными ножками, задрав юбку по максимуму

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян устроила шалости на диване в бесстыжем лимонном боди

Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян зашнуровала бюст в кожаном топе и застыла в неестественной позе



