Американская модель, бизнесвумен и икона стиля Ким Кардашьян устроила жаркие игры на камеру

Известно, что красотка занимается выпускам своих линий косметики и нижнего белья, сообщает Politeka.net. Красотка активно рекламирует свои продукты на себе в своем Инстаграм.

В этот раз красотка записала видео, в котором игралась снежками. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). Ким позировала в сером костюме, который обтянул ее невероятные формы.

Топик отлично сел на груди, держась на одном плече. Кроме того, наряд был коротким, из-за чего слегка оголился пресс знаменитости.

Тесная юбочка обтянула пышные бедра красотки.

Модель сделала свой фирменный макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые блестящие губы. Модель на фото улыбалась, открывала рот и кидала снежок в камеру.

В посте звезда рассказала, что к предстоящему новому году выпустила коллекцию косметики.

"Я хотела, чтобы наша праздничная коллекция в этом году была идеальной как для подарков, так и для личного использования, поэтому мы включили компактные пудры и новые мини-наборы для губ", - поделилась звезда.

За час видео собрало около 300 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети были в восхищении, сообщив, что ждут с нетерпением новую косметику, а также написали много комплиментов самой Ким.

"Божественная красотка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян предстала в микро-бикини, выставив на всеобщее обозрение формы, благодаря которым прославилась на весь мир.

Крохотный купальник коричневого оттенка состоял из треугольных лоскутков ткани, держащихся на тончайших лямках.

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек".