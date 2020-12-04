Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе на пляжі

На фото красуня позувала в білому бікіні, а образ доповнила доповнила стильними окулярами. Волосся у моделі були розпущеними, а на шиї можна побачити невелику прикрасу. Красуня взялася однією рукою, на якій можна побачити тату, за голову, а другий знімала себе, захоплюючи виглядом бюста, який можна легко розгледіти.Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Повідомлялося, що бразильська супермодель Жизель Олівейра блиснула вигинами в білосніжному топіку.

Зірка обтягнула пишні груди тонким білим топіком. Бюст апетитно випирав і притягувала погляд.

Ми писали, що модель Жизель Олівейра з модного будинку Victoria's Secret вразило бездоганною фігурою, побешкетувавши перед дзеркалом.

Так, знаменитість позує в облягаючому ТОПі без білизни, бездоганно згинаючись перед камерою. Примітно, що образ красуня доповнила елегантною сумочкою і шльопанцями.

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