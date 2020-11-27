Бразильская супермодель Жизель Оливейра, которая является ангелом Victoria’s Secret, впечатлила фигурой в мини-платье

Как сообщает Politeka, снимки были размещены в Instagram знаменитости.

Так, на одном из снимков красотка элегантно «сдавила» прелести, изумив точеной фигурой. При этом образ она дополнила безупречным взглядом и не менее идеальной прической.

Кроме того, знаменитость поделилась фотографиями, на которых видно ее безупречное лицо вблизи.

«Ох, это лицо – оно просто безупречно, малышка», «лучшая девочка», «красотка», «о мой бог», «вау, невероятная», «изумительное лицо с идеальным телом. Супер», «очень мило получилась», «икона!», «лучшая на всем свете», «невероятно красивая», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что ангел Victoria’s Secret, бразильская модель Жизель Оливейра поразила невероятно дерзким образом

У себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, сделанных на улице. Девушка была одета в коротенькие шортики с завязками по бокам. Когда Жизель поворачивалась боком, ее округлые бедра немного оголялись. Сверху красотка надела кожаную рубашку, которую она расстегнула, обнажив свой плоский загорелый животик.

Напомним, что Жизель Оливейра распахнула пиджак и показала, что под ним прячет: "Как Snoop Dogg".

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра в смелом топе покрасовалась перед камерой.

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра прогулялась по улице в перьях и тесном топе: «Королева эпатажа».