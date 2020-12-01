Бразильская супермодель Жизель Оливейра, которая является ангелом Victoria’s Secret, впечатлила видом упругого тела в оригинальном костюме

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель традиционно опубликовала серию фотографий, презентуя новый лук. Девушка часто устраивает домашние фотосессии, создавая контент для своей странички в сети.

В этот раз Жизель надела светлые вязанные штаны, корсет, а также белый пиджак. Образ красотка дополнила необычной прической и босоножками на каблуке. Кроме этого, Оливейра сделала яркий макияж.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Сладкая шоколадка», «Прикольные фото», «Так великолепна», «Великолепная», «Она потрясающе выглядит», «Тебе это подходит», «Люблю прическу Жизель», «милая», «Удивительная женщина», «Ангел», - пишут пользователи сети.

Как известно, сама Жизель родом из Бразилии. Она приехала в США покорять модельный бизнес и это у нее неплохо получилось. Кроме Victoria’s Secret Жизель успела поработать со многими известными брендами.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра устроила дерзкую фотосессию на улице. Модель надела кожаную рубашку, которую она расстегнула, обнажив плоский загорелый животик. Также на Жизель красовались коротенькие шортики с завязками по бокам.

Напомним, что Жизель Оливейра в неприличном мини свела с ума торчащим бюстом: пикантные фото.

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра затмила солнце, примерив наряд с экстремальным декольте: «Моя любимая часть…».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра без белья показала, как умеет соблазнять: "Кошечка".