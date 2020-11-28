Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, показала себя на радость фанатов

На фото Жизель позирует в черном платье и без белья. Красотка собрала волосы в хвост, а образ дополнила ярким макияжем. Девушка стояла в профиль к камере и хвасталась своей красотой довольно близко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Сообщалось, что известная бразильская модель Жизель Оливейра покорила видом в неприличном коротком платьице.

Девушка надела струящееся мини платье, под которое не стала надевать нижнее белье.

Платье было настолько коротким, что напоминало ночнушку. Она вертелась, показывая свою роскошную фигуру со всех сторон. Жизель засветила округлые бедра, сочный бюст, который чуть не вывалился из оригинального выреза, а также стройные ножки.

Мы сообщали, что звезда Victoria’s Secret Жизель Оливейра показала, как выглядит ее идеальное пляжное тело в откровенном купальнике.

На снимках Жизель без всякого стеснения позирует на камеру в весьма неординарном зеленом купальнике с растительным принтом. Его трусики-бикини выглядят вполне обычно и позволяют модели продемонстрировать ее подтянутые ягодицы. А вот лиф купальника выполнен таким образом, что слегка разъезжается снизу, приоткрывая грудь модели весьма пикантным образом.

Напомним, бразильская красотка из Victoria’s Secret порезвилась с подругой на пляже

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