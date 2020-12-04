Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, показала себя на пляже
На фото красотка позировала в белом бикини, а образ дополнила дополнила стильными очками. Волосы у модели были распущенными, а на шее можно увидеть небольшое украшение. Красотка взялась одной рукой, на которой можно увидеть тату, за голову, а второй снимала себя, восхищая видом бюста, который можно легко разглядеть.Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Сообщалось, что бразильская супермодель Жизель Оливейра блеснула изгибами в белоснежном топике.
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Звезда обтянула пышную грудь тонким белым топиком. Бюст аппетитно выпирал и притягивала взгляд.
Мы писали, что модель Жизель Оливейра из модного дома Victoria’s Secret впечатлило безупречной фигурой, пошалив перед зеркалом.
Так, знаменитость позирует в облегающем топе без белья, безупречно изгибаясь перед камерой. Примечательно, что образ красотка дополнила элегантной сумочкой и шлепками.
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