Супермодель из Бразилии Жизель Оливейра, которая является ангелом Victoria’s Secret, впечатлила красотой на отдыхе

Как рассказывает Politeka, снимки были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Моя любимая часть отдыха в Малибу – это когда ты можешь спокойно посидеть пять минут, увидев множество дельфинов», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Оливейра позирует в черном наряде с экстремальным декольте. На одном из снимков модель якобы «затмила солнце», позируя на фоне заката.

«Очень мило», «невероятно красиво», «дельфинам наверное понравилось наблюдать за твоей красотой», «мило», «боже, малышка, ты сводишь меня с ума», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, похвасталась собой в соблазнительной позе.

На фото Жизель позировала в топе и штанах. Красотка стояла у большого окна рядом с длинным кактусом, соблазнительно выгнувшись для кадра. Модель волосы оставила распущенными, а сама повернулась к объективу камеры.

Поклонники буквально "взорвались" комплиментами, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

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