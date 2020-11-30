Супермодель из Бразилии Жизель Оливейра, которая является ангелом Victoria’s Secret, впечатлила красотой на отдыхе

Как рассказывает Politeka, снимки были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Моя любимая часть отдыха в Малибу – это когда ты можешь спокойно посидеть пять минут, увидев множество дельфинов», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Оливейра позирует в черном наряде с экстремальным декольте. На одном из снимков модель якобы «затмила солнце», позируя на фоне заката.

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«Очень мило», «невероятно красиво», «дельфинам наверное понравилось наблюдать за твоей красотой», «мило», «боже, малышка, ты сводишь меня с ума», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, похвасталась собой в соблазнительной позе.

На фото Жизель позировала в топе и штанах. Красотка стояла у большого окна рядом с длинным кактусом, соблазнительно выгнувшись для кадра. Модель волосы оставила распущенными, а сама повернулась к объективу камеры.

Поклонники буквально "взорвались" комплиментами, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

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