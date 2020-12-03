Сталося нещастя в родині зірки "Дом-2" та співачки Ольги Бузової. У мережі з'явився документ з лікарні, що підтверджує діагноз

В листопаді у молодшої сестри Ольги Анни Бузової стався інфаркт мозку (ішемічний інсульт). Новина сколихнула публіку, багато хто засумнівався в тому, що біда дійсно трапилася й стали звинувачувати сестер у"хайпі" та бажанні пропіаритися будь-якими способами, навіть на здоров'ї.

Як передає Politeka.net, 32-річна Анна вирішила довести, що дійсно потрапила до лікарні, опублікувавши в "сторіз" скрін виписки з медзакладу.

У документі зазначено, що дівчина потрапила в неврологічне відділення 13 листопада. При надходженні скаржилася на слабкість в правій руці, порушення мови, асиметрію обличчя. Їй поставили діагноз "інфаркт мозку". Виписалася ж Анна з лікарні через тиждень, 20 листопада.

"Серйозно??? Невже є люди, які "хайпят" на цю тему? Є теми, жартувати на які як мінімум негідно, одна з них - здоров'я", - йдеться в підписі на кадрі в "сторіз".

Раніше ми повідомляли, Ольга Бузова ділилася переживаннями про стан сестри у себе в Instagram. Зірка супроводила пост спільним фото, на якому дівчата постали в лижних костюмах в момент спорідненої ніжності.

"Сьогодні вранці Ганнуся написала пост про свій стан 🙏 Так, у неї був інсульт!"- заявила Бузова. - "😱Так, це страшно, за ці тижні я дізналася все про цю хворобу, я прочитала все про неї в Інтернеті, і дізналася все від лікарів! Перші дні я не могла в це повірити... зараз ми якраз на стадії відновлення і реабілітації".

Нагадаємо, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні

Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова опинилася на межі життя і смерті, страховка не спрацювала

Також Politeka писала, що зухвала Бузова показала характер прямо на підлозі і нарвалася на несподівану реакцію