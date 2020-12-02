"Як завжди було гаряче і..."

Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова показала, як проходить її робочий день

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, зірка Ольга Бузова в хорошому настрої поділилася з фанатами знімком, яке було зроблено по завершенню ток-шоу, в якому співачка в якості ведучої.

Ефір зірка проводила білій блузці з величезним декольте, а також сірому костюмі-двійці. Образ Бузова доповнила яскравим макіяжем і міні-косичками.

"Бджілка на зв'язку.. Вже провела шоу, як завжди було гаряче, і їду на лобове. Такий грайливий сьогодні настрій. Хочеться посміхатися, радіти життю, всіх коханих і рідних обійняти, тим, хто далеко набрати. І Вас я всіх люблю, мої люди. Нехай швидше все в світі стабілізується. І ми з Вами почнемо частіше зустрічатися", - підписала Ольга Бузова новий знімок у своєму Instagram.

Шанувальники захопилися новою публікацією співачки і акцентували увагу на її красі.

"Крутяк", "красуня", "Ольга, ви вогонь", "красуня, просто вогонь"," Публічна особистість називається"," красива така з цими міні-кісками", "Так! Швидше нехай все все буде добре і сонячно, як у нас в Сочі", "Принцеса", "Нереально красива", "ти з кожним днем все краще і краще, все прекрасніше і прекрасніше", "Солодка ти моя", - написали вони під новим знімком зірки.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова засвітилася в шапці-вушанці і рукавицях з білим хутром. При цьому плечі співачки абсолютно голі. Деяким користувачам мережі здалося, що співачка занадто роздягнена, як для поточної пори року.

"З 1 днем зими, мої хороші . Я вже на зйомках . А які у вас плани на грудень?» ,- написала артистка у своєму Instagram, викликавши захват у фанатів.

Нагадаємо, що Бузова в синцях і з кінським хвостом приголомшила видом, рідкісне фото в сукні

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