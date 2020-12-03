Случилось несчастье в семье звезды "Дом-2" и певицы Ольги Бузовой. В Сети появился документ из больницы, подтверждающий диагноз

В ноябре у младшей сестры Ольги Анны Бузовой произошел инфаркт мозга (ишемический инсульт). Новость всколыхнула публику, многие засомневались в том, что беда действительно случилась и стали обвинять сестер в "хайпе" и желании пропиариться любыми способами, даже на здоровье.

Как передает Politeka.net, 32-летняя Анна решила доказать, что действительно попала в больницу, опубликовав в "сториз" скрин выписки из медучреждения.

В документе отмечено, что девушка попала в неврологическое отделение 13 ноября. При поступлении жаловалась на слабость в правой руке, нарушение речи, ассиметрию лица. Ей поставили диагноз "инфаркт мозга". Выписалась же Анна из больницы спустя неделю, 20 ноября.

"Серьезно??? Неужели есть люди, которые "хайпят" на эту тему? Есть тему, шутить на которые как минимум недостойно, одна из них - здоровье", - говорится в подписи на кадре в "сториз".

Ранее мы сообщали, Ольга Бузова делилась переживаниями о состоянии сестры у себя в Инстаграм. Звезда сопроводила пост совместным фото, на котором девушки предстали в лыжных костюмах в момент родственной нежности.

"Сегодня утром Анечка написала пост о своем состоянии 🙏🏻 Да, у нее был инсульт!" - заявила Бузова. - "😱 Да, это страшно, за эти недели я узнала всё об этой болезни, я прочитала всё о ней в интернете, и узнала всё от врачей! Первые дни я не могла в это поверить... сейчас мы как раз на стадии восстановления и реабилитации".

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