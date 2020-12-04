Відома модель Хлої Кардаш'ян показала себе в незвичайному спокусливому образі

На фото Хлої позує в чоботях. Більше на красуні нічого не було. Зірка задерла одну ніжку, щоб прикрити зону бікіні і груди. Волосся у красуні були зібрані у велику косу, а очі модель закрила від задоволення. Фото вийшло дуже жіночним і ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Взуття. Завтра 12/3", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже мільйон лайків і написали коментарі:

"Одержимий цією фотографією з тобою", " виглядає красиво! Вітаю", "не можу більше чекати", "чому я подумав, що це була Кендалл", "я люблю тебе", " так, нарешті, вона опублікувала цю фотографію !!!!! Дитинко, Ти виглядаєш так красиво"," Моя королева", "Боже, Ти така красива", "справжня лиходійка", " не можу дочекатися!", "чому ти така красива?", "чому твоє обличчя завжди світиться", "Привіт з Вірменії, я Ти великий фанат".

Повідомлялося, легендарна американська ікона стилю, 40-річна Кім Кардашьян вразила бездоганною фігурою під час відпочинку з сестрою Хлої.

Так, 40-річна зірка має бездоганне тіло, буквально даючи фору своїй молодшій сестрі Хлої.

"Разом краще", - коротко підписаний знімок.

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