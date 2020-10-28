Американская модель, бизнесвумен и икона стиля Ким Кардашьян показала свой отдых с сестричками

Известная красотка сейчас отдыхает со своими родственницами в теплых краях, откуда порадовала поклонников фото в купальнике, сообщает Politeka.net.

Звезда предстала в микро-бикини, выставив на всеобщее обозрение формы, благодаря которым прославилась на весь мир.

Крохотный купальник коричневого оттенка состоял из треугольных лоскутков ткани, держащихся на тончайших лямках.

Грудь смотрелась просто восхитительно, а тонкие бретельки, подпрыгнувшие выше бедер, позволили насладиться округлыми формами бедер.

Модель надела бандану, и распустила волосы, легшие небольшой волной на плечо.

В таком виде знаменитость стояла посередине двух красоток - сестричек Хлои и Кортни Кардашьян. Они также выглядели восхитительно в своих микро-бикини.

"Девочки просто хотят загорать ☀️", - подписала фото Ким.

Всего за 40 минут пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети восхитились шикарной внешностью троих красоток и написали много комплиментов в их сторону.

Напомним, Ким Кардашьян порадовала новыми яркими кадрами в сториз Инстаграм. Тело знаменитости красиво блестело, видимо, от косметических средств. Кожа прямо сияла от света, что не могло не привлечь внимание.

Звезда была в серебряных бикини и лосинах, ткань которых была неплотной.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян предстала в синей блузе без рукавов. На наряде был заметен красивый рисунок в виде гор и птиц. Сквозь прозрачную блузку проглядывалось белье знаменитости, что придавало образу особой пикантности.

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек".