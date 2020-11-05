Хлои и Кортни Кардашьян, а также Кендалл Дженнер, показались в провокационных образах

На фото Хлои Кардашьян позировала в прозрачном наряде, а волосы были белого цвета. Девушка присела и держала за ногу Кендалл. Дженнер единственная, кто показалась в платье, которое не просвечивалось. Модель взялась рукой в перчатке за Кортни, которая стояла в прозрачной сеточке, под которой можно увидеть черное белье. Фото вышло очень эффектным, ведь звезды показали свои идеальные формы не стесняясь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, ведь кадр был выброшен Кортни в сторис, но так и хочется добавить: "Королевы, одна краше другой".

Сообщалось, что американская модель Кендалл Дженнер восхитила поклонников перевоплощением в легенду Голливуда Памелу Андерсон.

«Не зови меня крошка». Счастливого Хэллоуина. Я как Памела Андерсон в культовом боевике», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографиях Кендалл позирует в образе легенды Голливуда, нарядившись в кожаное боди и смело оседлав бойк.

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