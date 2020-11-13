Известная модель Ким Кардашьян показала себя и рассказала о находке
На фото красотка позировала в бикини. Ким показалась по пояс, поэтому нижней части одежды не было видно. На кадрах модель оставила волосы распущенными, а руками взялась за грудь. Девушка смотрела прямо в объектив камеры, делая снимок еще более зажигательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я нашла эти фото со съемочной площадки и решила надеть их сегодня! Что самое любимое у вас из этой коллекции", - подписала фотографию звезда.
"Милашка", - написала сестра Хлои под фото.
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Фанаты поставили почти 2 миллиона лайков и написали комментарии:
"Ты красивая Ким", "Мне очень понравился этот гламур!!", "Самый милый котенок", "Я бы тоже хотел, но я не такой миллиардер, как ты, детка :(", "Какая ты потрясающая!", "Ваш шарм непреодолим !!", "Привет, Ким, твой кумир, пожалуйста, скажи привет", "Ты хочешь провести время со мной?".
Сообщалось, что американская модель и икона стиля Ким Кардашьян впечатлила красотой во время развлечений на побережье.
«Улыбка для…» - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что Ким Кардашьян в одном топе и шортах демонстрирует упругую фигуру во всей красе. В какой-то момент она решила залезть на дерево, застыв ради пикантного кадра.
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