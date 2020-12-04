Известная модель Хлои Кардашьян показала себя в необычном соблазнительном образе

На фото Хлои позирует в сапогах. Больше на красотке ничего не было. Звезда задрала одну ножку, чтобы прикрыть зону бикини и грудь. Волосы у красотки были собраны в большую косу, а глаза модель закрыла от удовольствия. Фото получилось очень женственным и нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Обувь. Завтра 12/3", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии:

"Одержимый этой фотографией с тобой", "Выглядит красиво! Поздравляю", "Не могу больше ждать", "почему я подумал, что это была Кендалл", "Я люблю тебя", "Да, наконец, она опубликовала эту фотографию !!!!! Детка, ты выглядишь так красиво", "Моя королева", "Боже, ты такая красивая", "настоящая злодейка", "не могу дождаться!", "почему ты такая красивая?", "почему твое лицо всегда светится", "Привет из Армении, я ты большой фанат".

Сообщалось, легендарная американская икона стиля, 40-летняя Ким Кардашьян впечатлила безупречной фигурой во время отдыха с сестрой Хлои.

Так, 40-летняя звезда имеет безупречное тело, буквально давая фору своей младшей сестре Хлои.

«Вместе лучше», - коротко подписан снимок.

Напомним, Ким Кардашьян приласкала своих "подружек" в лифчике и пробудила страсть

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