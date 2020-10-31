Модель и звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян порадовала поклонников горячими кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, новое видео знаменитость опубликовала на своей страничке Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Не так давно Ким отметила свой 40-й день рождения. По этому случаю знаменитость организовала для своих близких роскошное празднование на частном острове. На очередном опубликованном видео Кардашьян похвасталась кадрами с райского уголка Земли

Облачилась актриса в зеленый купальник, который выглядел миниатюрным на ее феноменальной фигуре.

В комментариях под постом поклонники вспомнили о случае, который произошел с Кардашьян на одних из съёмок. Тогда Ким расплакалась из-за того, что возлюбленный бросил ее в воду, где она потеряла свою серьгу стоимостью 75 000 долларов. Украшение ей тогда так и не удалось найти.

Ранее Ким Кардашьян показала архивный снимок, где ей 18 лет

Раритетное фото не только понравилось ее фолловерам, а и разлетелось по всей сети.

«Простая жизнь… мне было 18 здесь. Хлоя и я едем в Аризону, чтобы навестить Эллисон и Курта», – подписала она архивный кадр в автомобиле.

Напомним, влажная Кортни Кардашьян похвасталась утехами с завидными красавчиками на частном острове: "Лучшее трио".

Как сообщала Politeka, 40-летняя Ким Кардашьян в золотом декольте показала, как отрывалась на частном острове.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян с сестричками показали идеальные формы в микро-бикини: "Девочки просто...".