Відома російська співачка Христина Орбакайте порадувала шанувальників своїм фото в купальнику

Як передає Politeka, відповідна світлина з'явилась на фан-сторінці Орбакайте.

Так, на фан-сторінці відомої співачки та доньки Алли Пугачової з'явилось фото, на якому вона позує у воді в купальнику. При цьому Орбакайте щиро посміхається та закинула руки за голову.

На співачці можна побачити доволі стриманий купальник, золоті прикраси та сонцезахисні окуляри. Також слід зазначити, що Орбакайте має чудову фізичну форму.

Втім, не всім користувачам сподобалась фігура співачки - дехто вважає, що вона аж занадто худа.

"Саме сонечко", "Всі кістки можна перерахувати", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що у російський День матері артистка опублікувала архівне фото з Примадонною, де сама Алла ще дуже молода, а Христина - зовсім дитина. Тоді фото ще були чорно-білими, що додає світлині особливого шарму.

"Мама, мамочка, мамуля!" - лаконічно написала Орбакайте.

Слід зазначити, що в ті роки Пугачова вже надавала перевагу характерній досі об'ємній зачісці, а також робила доволі яскравий макіяж - можна помітити, що вона доволі сміливо підводила очі.

Нагадаємо, що щаслива Орбакайте показала стирчащий животик і чоловіка-красеня: "що, вже не розлучаєтеся?".

А ще Politeka писала, що спливла правда про скандальне розлучення Орбакайте з "влюбчивим" чоловіком.