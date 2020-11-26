Відому російську співачку Христину Орбакайте порівняли із її молодшою сестрою Лізою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Орбакайте.

Так, в мережі з'явився колаж із фотографіями Орбакайте та маленької Лізи Галкіної. Обидві вони - доньки російської співачки Алли Пугачової. При цьому між ними величезна різниця у віці - цілих 42 роки. Так, Христині вже 49, а Лізі - 7.

"Схожі?" - запитують у шанувальників Обракайте.

Варто зазначити, що дещо спільне між сестрами справді є. Вони обидві білявки з блакитними очима, а деякі користувачі соцмережі побачили і схожість у рисах обличчя сестер. Втім, більшість користувачів все ж стверджують, що вони абсолютно різні.

"Чарівні і, найголовніше, неймовірно прекрасні", "Доньки красуні!", "Диво, які гарні!", "До чого такі дурні питання? З якого боку вони можуть бути схожі? Абсолютно чужі одна одній. Нічим не схожі і не можуть бути схожі. Не смішіть", "Зовсім різні!", "Різні. Але обидві красуні", "Ні, не схожі... Абсолютно. Це Христина - дитя Алли, а ця дівчинка - незрозуміло чия... Сурогатна. Взагалі ноль схожості", "Нічого спільного", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що щаслива Орбакайте показала стирчащий животик і чоловіка-красеня: "що, вже не розлучаєтеся?".

А ще Politeka писала, що спливла правда про скандальне розлучення Орбакайте з "влюбчивим" чоловіком.