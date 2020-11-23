Сімейні стосунки у співачки Крістіни Орбакайте складаються не кращим чином

Розставання з її першим коханням і першим чоловіком Володимиром Пресняковим було важким. І ось, здавалося, 49-річна зірка, нарешті знайшла щастя з бізнесменом Михайлом Земцовим, разом з яким виховує 8-річну дочку, але не тут-то було, ідилія порушена і парі пророкують розлучення.

Про те, що сталося між Орбакайте і її першим чоловіком, нещодавно в інтерв'ю розповів батько Преснякова - Володимир Пресняков-старший, пише Vokrug.tv.

За його словами, син вважає себе винним у розвалі шлюбу.

"Він правильно вважає, що це він винен. Він хотів, щоб Христина була і мама, і господиня. А Христина хотіла проявляти себе на сцені, а йому це не подобалося. Плюс він був влюбливим в той період. До Христини доходили "добрі" люди і розповідали, що бачили Володю то з тієї, то з іншою", - розповів 74-річний Пресняков.

Володимир, до речі, сам нещодавно вперше розговорився про шлюб з Орбакайте - не тільки його батько вважає, що він винен, він і сам так думає.

"Я перегнув палицю, тому що я був занадто для неї батьком, занадто другом, занадто... Все було занадто. Якби я був спокійніше з нею, більш байдужим, чи що... Але це неможливо було, - ділився артист. - Було все. Ось у цьому розриві... він повинен був відбутися, тому що два лідери не можуть уживатися. Але на 100% винен я. Тому що я не дотримувався божественних істин, яким чоловіки, на жаль, вчаться років до сорока. Коли розуміють, що любов це робота".

Орбакайте і Пресняков-молодший розлучилися через чотири роки після народження сина Микити.

На сьогодні, Орбакайте ось уже 15 років, як заміжня за Земцовим. Правда, і цього разу, як пишуть, ЗМІ шлюб дав тріщину. Христині доводиться жити на дві країни, так як у чоловіка весь бізнес знаходиться в США.

Нещодавно артистка повернулася в Росію сама, залишивши дочку і чоловіка за кордоном. Хоча зазвичай не кидає їх надовго. З'явилися чутки, що такі відносини на відстані, починають набридати Земцову.

Нагадаємо, що скуйовджена Орбакайте в прозорому вбранні блиснула пружним бюстом:"Пом'ята якась".

Як повідомляла Politeka, змужнілий син Орбакайте показав кадр з ванної, фанати не стрималися:"Микита красень".

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