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Російська співачка Крістіна Орбакайте захопила красою на дитячому архівному знімку, на якому була відображена її мати-Алла Пугачова

Як повідомляє Politeka, фотографія була опублікована на фан-сторінці зірки в Instagram.

"Матуся - фея моя і жар-птиця, сонечко в небі, нічна зірка. Мені без тебе життя не свято, а тортури. Дуже пишаюся, що я дочка твоя!» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії, яка була зроблена ще в дитинстві Орбакайте, дівчинка зображена разом з матір'ю – культовою виконавицею Аллою Пугачовою.

"Христина, ви просто розумниця. Боже, як же їй пощастило з дочкою-розумниця, красуня, та ще й співає ідеально" « "краще і не скажеш«,» чудові слова👍«,» Христина ти просто принадність«," талановиті у всьому! І у відносинах теж«,» найдорожчі слова дочки, мамі", - пишуть користувачі Мережі.

До цього повідомлялося, що Крістіна Орбакайте захопила красою на дитячому фото

Користувачам мережі запропонували, як Орбакайте виглядала в дитинстві й зараз. Багато хто заявив, що артистка практично не змінилася.

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