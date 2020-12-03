Известная российская певица Кристина Орбакайте порадовала поклонников своим фото в купальнике

Как передает Politeka, соответствующая фотография появилась на фан-странице Орбакайте.

Так, на фан-странице известной певицы и дочери Аллы Пугачевой появилось фото, на котором она позирует в воде в купальнике. При этом Орбакайте искренне улыбается и закинула руки за голову.

На певице можно увидеть довольно сдержанный купальник, золотые украшения и солнцезащитные очки. Также следует отметить, что Орбакайте имеет превосходную физическую форму.

Впрочем, не всем пользователям понравилась фигура певицы - некоторые считают, что она слишком худая.

"Само солнышко", "Все кости можно пересчитать", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в российский День матери артистка опубликовала архивное фото с Примадонной, где сама Алла еще очень молода, а Кристина - совсем ребенок. Тогда фото еще были черно-белыми, что придает снимку особый шарм.

"Мама, мамочка, мамуля!" - лаконично написала Орбакайте.

Следует отметить, что в те годы Пугачева уже предпочитала характерную объемную прическу, а также делала довольно яркий макияж - можно заметить, что она довольно смело подводила глаза.

Напомним, что счастливая Орбакайте показала торчащий животик и мужа-красавца: "что, уже не расстаетесь?".

А еще Politeka писала, что всплыла правда о скандальном разводе Орбакайте с "влюбчивым" мужем.