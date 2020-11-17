Христину Орабакайте запідозрили у вагітності після чуток про розлучення

Як передає Рoliteka.net, артистка показала на своїй сторінці в Instagram сімейні фото і залишила натяк, який в мережі стали тлумачити по-різному.

"На першій фотографії ребус - знайди дитину 👧 🏻 😉 всім від нас теплий Привіт!",- написала артистка.

На знімку вона відображена поруч з чоловіком. Спершу здається, що вони позують тільки удвох, але потім стає зрозуміло, що між ними сховалася дочка Клавдія, видно тільки її ноги.

При цьому в мережі придивилися до того, як лягає светр Орбакайтев наступному фото, і вирішили, що дитину варто шукати «в животику».

"Що знову качку про розлучення пустили, а самі разом!", "Що, вже не розлучаєтеся?", "Добре ви спілкуєтеся після розлучення. Добре, що всі тільки плітки", "красива сім'я!!! Щастя і здоров'я вам!!!❤", "Христина, ви такі всі класні! Я дивлюся на Вашу сім'ю і радію!", "Щастя і здоров'я вашій родині"," які ви Класні!!!", "Щасливі, це прекрасно", "Видно, яка Клавочка щаслива. І тато і мама і всі разом. Звичайно це щастя", - пишуть в мережі.

Відзначимо, в мережі вже кілька тижнів ходять чутки про можливе розлучення дочки Пугачової з Михайлом Земцовим. Нещодавно Крістіна Орбакайте одна повернулася в Росію, і залишила чоловіка з дочкою відзначати Хеллоуїн в США.

Знайомі сімейства стверджують, що виконавиця втомилася від складного характеру Михайла і в усьому йому потурати. Переживання несприятливо позначилися і на зовнішньому вигляді Христини.

Нагадаємо, що скуйовджена Орбакайте в прозорому вбранні блиснула пружним бюстом:"Пом'ята якась".

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