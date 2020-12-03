Украинская певица Настя Каменских удивила яркими эмоциями в раскованных образах

Как пишет Politeka.net, знаменитость разместила на своей странице в "Инстаграм" серию фото, которыми передала свои чувства. На первом снимке Настя предстала в черном боди, мешковатой джинсовой куртке, колготках в крупную сетку и ярко-красных сапогах выше колен. Красотка оперлась пятой точкой о стену и выставила одну руку вперед в останавливающем жесте.

Для второго кадра Настя Каменских сделала себе пышную прическу с кудряшками, надела серебристое платье и кожаную куртку-косуху, а также черные сапоги. В таком виде она продефилировала по плитке во дворе здания.

На следующем фото исполнительница запечатлена в коротком лоснящемся платье, сделавшем акцент на ее бедрах и роскошном бюсте. Она томно обхватила свою голову руками в тускло освещенной комнате, будто поправляя вьющиеся волосы. На другом кадре Каменских развалилась на диване в необычном платье с мехом и полупрозрачных перчатках. Девушка приподнялась на одной руке и показала элегантный жест пальцем.

Подборку завершает фото, где Настя расположилась на корточках у окна. Она надела платье с блестящим верхом и тонким черным подолом, под которым можно заметить леггинсы. Артистка прикрыла лицо ладонью, будто не хотела, чтобы ее заметили из-за стекла.

"Любовь - это соединение многих чувств и эмоций одновременно ❣️ Страсть, влечение, драйв, нежность, привязанность. И в каждом из пяти нарядов в видео Vibe я хотела передать эти чувства и определенное настроение", - объяснила Каменских в описании и поинтересовалась, какой наряд пришелся больше по вкусу ее фанатам.

Пользователи соцсети в комментариях поделились своими впечатлениями от увиденного в посте:

"Лучшая ❤️"; "Икона 😏"; "Малыха 🔥"; "Офигенная! Супер❤️"; "Снова реклама клипа ?😀"; "Очень стильно и сексуально 👍"; "Ох и чучело, прости, Господи"; "Это бомба 💣"; "NK рулит"; "С такими ножками нужно носить только мини😍❤️🔥"; "Номер 6. В клипе есть🤩 бомбический💕. Все супер 🔥 не могу определиться"; "Настена, приветик, не порти волосы свои, ты божественна с кудряшками 😍😍😍".

Напомним, что Каменских в сетчатых колготках поразила своими габаритами, переборщив с фотошопом: «Боже, что с ногами?».

Как сообщала Politeka, стильная Каменских "сбежала" из дома и очаровала звезду "Холостяка" раскованной позой: "Ты рожать вообще собираешься?"

Также Politeka писала, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк: "Очень вкусно...".