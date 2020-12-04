Відома фітнес-модель Соммер Рей показала себе і свою подружку в спортзалі

На кадрах Соммер показала себе у вузьких лосинах і білому топі. Поруч можна побачити подружку в топі і чорних штанях. Рей танцювала, поки інша дівчина займалася спортом. Після цього фітнес-модель підійшла до партнерки і показала дуже пікантні рухи по відношенню до неї. Подружка кинула заняття і пустилася в танок разом з Соммер. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Напевно тому всі мої друзі мене ненавидять", - написала зірка під кадрами.

Фанати подивилися відео сотні тисяч разів і написали коментарі:

"Люблю тебе, флюїди, Доброго ранку, дитинко, вдалого дня!", "ось чому я люблю тебе", "така вібруюча", " що б я зробив...", "Я люблю цю пісню", " це тривало занадто довго. Але мені дуже сподобалася", "люблю тебе так сильно Соммер", "зовсім навпаки", "просто дівчата розважаються".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Соммер Рей захопила фанатів бездоганним тілом, примірявши тісне бікіні.

"Знижки на чорну п'ятницю закінчуються сьогодні", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Соммер Рей позує в тісному бікіні, показуючи бездоганні достоїнства фігури з різних ракурсів. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

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