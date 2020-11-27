Фитнес-модель Соммер Рэй из Соединенных Штатов впечатлила роскошной фигурой во время игры в теннис

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость разместила у себя в Instagram.

Так, красотка позирует во время игры в теннис в тесных лосинах, демонстрируя упругий «орешек» перед камерой. В руке Рэй держит мяч для игры и ракету, игриво при этом заглядывая в кадр.

«Хочется тебя поцеловать, моя сладкая», «ты королева», «черт, Рей, давай сыграем в теннис», «что за малышка – хороша до невозможности», «монстр», «вау, до чего же ты великолепно выглядишь», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, фитнес-модель Соммер Рэй восхитила загорелыми формами в болотном бикини в стиле "спасателей Малибу.

Знаменитая блогер и модель Соммер Рей рассказывает о своей жизни и тренировках каждый день, публикуя множество кадров в Стори и в основной ленте профиля. Девушка начала заниматься в усиленном режиме еще с подросткового возраста, так как ей лично помогала мама – знаменитый американский бодибилдер.

Теперь Рей считается одной из самых популярных фитнес-блогерш в социальной сети и старается показывать как можно больше смелых кадров.

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