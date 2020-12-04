Известная фитнес-модель Соммер Рэй показала себя и свою подружку в спортзале

На кадрах Соммер показала себя в узких лосинах и белом топе. Рядом можно увидеть подружку в топе и черных штанах. Рэй танцевала, пока другая девушка занималась спортом. После этого фитнес-модель подошла к партнерше и показала очень пикантные движения по отношению к ней. Подружка бросила занятия и пустилась в пляс вместе с Соммер. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наверное поэтому все мои друзья меня ненавидят", - написала звезда под кадрами.

Фанаты посмотрели видео сотни тысяч раз и написали комментарии:

"Люблю тебя, флюиды, доброе утро, детка, удачного дня!", "вот почему я люблю тебя", "Такая вибрирующая", "Что бы я сделал...", "Я люблю эту песню", "Это продолжалось слишком долго. Но мне очень понравилась", "люблю тебя так сильно Соммер", "Совершенно наоборот", "Просто девушки развлекаются".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила фанатов безупречным телом, примеряв тесное бикини.

«Скидки на черную пятницу заканчиваются сегодня», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Соммер Рей позирует в тесном бикини, показывая безупречные достоинства фигуры с разных ракурсов. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, Соммер Рей в непристойных шортах не стала скрывать свои "кокосы"

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рэй подчеркнула идеальный загар белыми мини-трусиками

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