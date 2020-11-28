Американская фитнес-модель Соммер Рэй посветила упругими ягодицами в белье
Красотка, которая с детства занималась спортом, может похвастаться идеальными формами без стеснения, пишет Politeka.net. В этот раз звезда позировала в белоснежном белье.
Модель предстала возле фортепиано, выставляя напоказ свои упругие места.
Соммер была в корсете на завязках, который подчеркнул ее стройную талию и приподнял грудь.
Также звезда надела крохотные трусики, благодаря которым можно было рассмотреть красивые ягодицы.
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Модель повернулась к камере спиной ради жаркого кадра. "Шелковые" ягодицы прямо блестели на свету и выглядели, как поджаренные булочки.
Различные украшения стали отличным завершением откровенного образа.
"С Днем благодарения, мои любимые
я так благодарна за всех вас 🤍", - написала Рэй.
За десять часов пост собрал более миллиона лайков и много комментариев.
Пользователи сети в ответ поздравили звезду и написали много комплиментов ее фигуре.
"Срываешь крышу", - написал один из поклонников.
Напомним, Соммер Рэй решила вспомнить свой давний образ, сделав репост в сторис.
На снимках модель позировала в красной кружевной маечке с глубоким декольте. Под столь откровенным нарядом не было белья. Майка обтянула совершенные формы Рэй.
Она улыбалась, запрятав руки в карманы синих джинс.
Ранее мы писали, что Соммер Рэй позировала в топе и лосинах, стоя на площадке. Модель задрала на фото ручки, хвастаясь идеальной фигурой. На втором фото Девушка уже развернулась спиной и показывает аппетитную пятую точку, которая обтянута узким нарядом. Волосы у фитнес-модели были распущенными.
Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье
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