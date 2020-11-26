Известная фитнес-модель Алина Катлобай показала себя и задала вопрос

На фото Алина позировала в шортах и пиджаке, который решила раскрыть. Как оказалось, модель не любит носить бюстгальтеры, поэтому можно увидеть пышный бюст красотки. Катлобай оставила волосы распущенными, а одну ножку задрала, делая кадр еще более соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"На сцене или за кулисами?", - написала Алина.

Фанаты почти 200 лайков и написали комментарии:

"Блин, как ты это делаешь...", "Ох ты же соблазнительная", "Удивительная".

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На снимке Мишура позирует в раздевалке перед зеркалом в коротком черно-белом топе и спортивных лосинах, которые обтягивают ее стройные ноги и позволяют продемонстрировать накачанные ягодицы.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Соммер Рэй показала удачный кадр из фотосессии на побережье.

Теперь девушка на фото практически всегда поворачивается спиной, чтобы в очередной раз продемонстрировать пышные формы и удивить фанатов новым бикини. На фан-аккаунте появились фото, на которых Соммер позировала в алом купальнике, чем восхитила сеть.

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