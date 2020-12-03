Відома російська актриса та блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розповіла, що схудла на декілька кілограмів всього за пару днів

Як передає Politeka.net , про це Кошкіна написала на своїй сторінці у соцмережі.

Кошкіна натякнула, що причиною схуднення став стрес.

Актриса поцікавилась, хто з її фоловерів заїдає стрес, а хто - навпаки, не може змусити себе їсти.

"Цікаво, кого серед моїх підписників більше: любителів заїдати стрес, або тих, хто не може змусити себе їсти, навіть коли дуже треба? У мене зараз мінус кілька кг, за пару днів. І нічого не можу з собою вдіяти. Як боротися з цим?" - звернулась актриса до фоловерів.

Також вона опублікувала фотографію, якій 3 місяці. На світлині жінка позує у білому костюмі, в якому можна побачити її струнку талію та виразну лінію стегон.

"Тут у мене, як бачите, був відмінний апетит", - написала вона.