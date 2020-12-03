Відома російська актриса та блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розповіла, що схудла на декілька кілограмів всього за пару днів
У коментерях Кошкіній порадили вирішувати проблему зі своїм стресом, щоб уникнути таких наслідків.
"Яно, не треба худнути, ви чудова, обожнюю ваші форми!", "Стрес запивати треба чимось дорогим", "Навіщо худнути?", "Самий мінімум - треба їсти через силу! Хоча б тарілку супу в день", "У вас гарна фігура, і тіло, і обличчя, все гарне", "Якщо прибрати ц*цьки, то взагалі нічим не примітна. Що ж виходить, ц*цьки правлять світом?", "Який очманілий корсет! Яна, поділіться магазином", - пишуть у коментарях.
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Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".
Як повідомляла Politeka, Яна Кошкіна побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "Хороша кішка".
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