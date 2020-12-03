Відома російська актриса та блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розповіла, що схудла на декілька кілограмів всього за пару днів

Як передає Politeka.net, про це Кошкіна написала на своїй сторінці у соцмережі.
Кошкіна натякнула, що причиною схуднення став стрес.
Актриса поцікавилась, хто з її фоловерів заїдає стрес, а хто - навпаки, не може змусити себе їсти.
"Цікаво, кого серед моїх підписників більше: любителів заїдати стрес, або тих, хто не може змусити себе їсти, навіть коли дуже треба? У мене зараз мінус кілька кг, за пару днів. І нічого не можу з собою вдіяти. Як боротися з цим?" - звернулась актриса до фоловерів.
Також вона опублікувала фотографію, якій 3 місяці. На світлині жінка позує у білому костюмі, в якому можна побачити її струнку талію та виразну лінію стегон.
"Тут у мене, як бачите, був відмінний апетит", - написала вона.

У коментерях Кошкіній порадили вирішувати проблему зі своїм стресом, щоб уникнути таких наслідків.

"Яно, не треба худнути, ви чудова, обожнюю ваші форми!", "Стрес запивати треба чимось дорогим", "Навіщо худнути?", "Самий мінімум - треба їсти через силу! Хоча б тарілку супу в день", "У вас гарна фігура, і тіло, і обличчя, все гарне", "Якщо прибрати ц*цьки, то взагалі нічим не примітна. Що ж виходить, ц*цьки правлять світом?", "Який очманілий корсет! Яна, поділіться магазином", - пишуть у коментарях.

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