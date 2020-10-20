Российская модель Яна Кошкина, которая по информации СМИ якобы крутит роман с Гариком Харламовым, знает, как привлечь внимание мужин
Свежие снимки звезда опубликовала в своем личном Instagram.
Так, роковая красотка засветилась перед своими поклонниками в соблазнительном платье, сделав акцент на пышном бюсте, который так и сводит мужчин.
Для жаркой фотосессии Яна Кошкина также подобрала черный кожаный корсет и стильные ботинки, которые умело дополняют образ модели.
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"Похолодало однако... Пусть эти фото вас немного согреют", - подписала Яна Кошкина новые снимки в своем личном микроблоге.
Поклонникам пришлась по душе новая публикация звезды, из-за чего они засыпали "любовницу" Гарика Харламова сотнями лайков и восторженных комментариев.
"Давай согреем друг друга, горячая штучка", "Зачетная девочка", "Мне жарко стало", " Побольше бы таких тёплых фото", "Времена года меняются, пора трусы с начёсом одевать", "Сразу в жар бросило", "Огонь", "Яночка, спасибо за такую красоту! Вы просто дикая Кошка!) любим Вас!", "Яна, хватит, у меня уже температура к 40 подходит", "Приветик, Яна! Первое фото! Оно говорит: иди малыш ко мне, я тебя порву, как тузик грелку. Хищница", "А здесь мне Яна нравится, а то обычно какая-то слишком приторная..", "Кошечка", - написалио ни в комментариях.
Ранее мы показывали, как Яна Кошкина стянула прелести фиолетовым бикини с необычными вырезами на плавках. На голову звезда "нацепила" плюшевую повязку с бантиком розового цвета.
Красотка растянулась на животе, бесстыдно оттопырив ягодицы и сверкнув пышным бюстом: соблазнительные изгибы и округлости так и манят любоваться ими.
"Доброе утро, мои дорогие! Я желаю вам отличного настроения!", - написала Кошкина.
Напомним, что Яна Кошкина в купальнике поиграла с леденцом на надувном матрасе
А еще Politeka писала, что Яна Кошкина в бикини показала упругие формы со всех сторон