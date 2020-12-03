Известная российская актриса и блогер Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, рассказала, что похудела на несколько килограммов всего за пару дней
В комментариях Кошкиной посоветовали решать проблему со своим стрессом, чтобы избежать таких последствий.
"Яна, не надо худеть, вы замечательная, обожаю ваши формы!", "Стресс запивать надо чем-то дорогим", "Зачем худеть?", "Самый минимум - надо есть через силу! Хотя бы тарелку супа в день", "У вас красивая фигура, и тело, и лицо, все красивое", "Если убрать с*ськи, то вообще ничем не примечательная. Что же получается, с*ськи правят миром?", "Какой обалденный корсет! Яна, поделитесь магазином", - пишут в комментариях.
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Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "дикая кошка".
Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хорошая кошка".
Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "сразу в жар бросило!".