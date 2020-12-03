Известная российская актриса и блогер Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, рассказала, что похудела на несколько килограммов всего за пару дней

Как передает Politeka.net , об этом Кошкина написала на своей странице в соцсети.

Кошкина намекнула, что причиной похудения стал стресс.

Актриса поинтересовалась, кто из ее фолловеров заедает стресс, а кто - наоборот, не может заставить себя есть.

"Интересно, кого среди моих подписчиков больше: любителей заедать стресс, или тех, кто не может заставить себя есть, даже когда очень надо? У меня сейчас минус несколько кг, за пару дней. И ничего не могу с собой поделать. Как бороться с этим?" - обратилась актриса к фолловерам.

Также она опубликовала фотографию, которой 3 месяца. На фото женщина позирует в белом костюме, в котором можно увидеть ее стройную талию и выразительную линию бедер.

"Здесь у меня, как видите, был отличный аппетит", - написала она.