Известная российская актриса и блогер Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, рассказала, что похудела на несколько килограммов всего за пару дней

Как передает Politeka.net, об этом Кошкина написала на своей странице в соцсети.
Кошкина намекнула, что причиной похудения стал стресс.
Актриса поинтересовалась, кто из ее фолловеров заедает стресс, а кто - наоборот, не может заставить себя есть.
"Интересно, кого среди моих подписчиков больше: любителей заедать стресс, или тех, кто не может заставить себя есть, даже когда очень надо? У меня сейчас минус несколько кг, за пару дней. И ничего не могу с собой поделать. Как бороться с этим?" - обратилась актриса к фолловерам.
Также она опубликовала фотографию, которой 3 месяца. На фото женщина позирует в белом костюме, в котором можно увидеть ее стройную талию и выразительную линию бедер.
"Здесь у меня, как видите, был отличный аппетит", - написала она.

В комментариях Кошкиной посоветовали решать проблему со своим стрессом, чтобы избежать таких последствий.

"Яна, не надо худеть, вы замечательная, обожаю ваши формы!", "Стресс запивать надо чем-то дорогим", "Зачем худеть?", "Самый минимум - надо есть через силу! Хотя бы тарелку супа в день", "У вас красивая фигура, и тело, и лицо, все красивое", "Если убрать с*ськи, то вообще ничем не примечательная. Что же получается, с*ськи правят миром?", "Какой обалденный корсет! Яна, поделитесь магазином", - пишут в комментариях.

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