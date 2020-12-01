Актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с разведенным комиком Гариком Харламовым, вызвала восторг новым фото

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в коротеньком цветастом платье с аппетитным декольте.

Яна стояла не то в прихожей, не то на кухне, окруженная большими и шикарными букетами роз. В руках девушка отдельно держала ярко-малиновые цветы, прижав их к груди. Счастливая Кошкина улыбалась.

"Доброе утро!💐 Сегодня, встретив ещё одну доставку, и обнаружив что все ёмкости в доме заняты, я подумала: цветочный бизнес нынче прибыльный, нет?🤔😂 Ну а если честно, приятно! Спасибо🥰🤫", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые явно позавидовали, другие же поапладировали Гарику.

"Ого, сколько там штук интересно 😇"

"Столько роз срубили изверги))"

"Ого!!! Круто! Действительно и доброе и приятное утро у вас!👍"

"Только за что? это всё...за какие успехи, может творчество, за красоту так там один силикон...."

"Твоя грудь притягивает цветы"

"Яночка, доброе утро! Смотри, не утони там))"

"Ах Гарикк, Гарикк..."

"Хорошо что есть такие девушки, которые стимулируют цветочный бизнес на развитие😉

"Ты беременна?"

"Гарик заморочился)"

"Какая вы милая и классная)) везёт же людям, что могут вам дарить цветы)"

Ранее мы сообщали, Кошкина показала свою "гордость" во всей красе. В одной из фан-групп были размещены стоп-кадры с актрисой. На снимках она позировала в красном халатике с глубоким декольте. Из большого выреза выпрыгивали большие прелести звезды.

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "Сразу в жар бросило!"

https://www.youtube.com/watch?v=jqdbWCptJmA&ab_channel=POLITEKALIFE