Российская модель и актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, поразила горячим осенним образом

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором предстала в экстремально коротком сером платье с мини-корсетом и завязками на бедрах. Изюминкой наряда стало глубокое декольте, а хулиганский образ дополнили массивные черные ботинки.

В таком виде Яна Кошкина забралась на крышку сундука в древнем помещении. Девушка высоко задрала колено, сверкнув своими длинными ногами и упругими бедрами. На одном из фото она "стрельнула" в камеру взглядом хищницы, поглаживая коленку, а на другом задумалась о чем-то грустном, подперев голову рукой.

"Похолодало однако... Пусть эти фото вас немного согреют)", - пожелала Яна Кошкина.

Пользователи социальной сети оценили хищный образ знаменитости и поделились своими впечатлениями в комментариях:

"Взгляд хищной кошки🔥🔥🔥"; "Распечатаю и завернусь💯"; "Красотка ты огонь 🔥🔥 🔥 дай свою ладонь 😉"; "Времена года меняются, пора трусы с начёсом одевать"; "Спасибо, фотки🔥🔥🔥🔥, сразу в жар бросило)"; "Яночка, спасибо за такую красоту!!! Вы просто дикая Кошка!!!) любим Вас!!!"; "Спасибо за Ваши роли и образы!!!)🔥👐👍❤"; "Яна, хватит, у меня уже температура к 40 подходит😀😀😀👍👍👍🔥🔥🔥🔥🔥"; "А здесь мне Яна нравится, а то обычно какая-то слишком приторная...😂🔥".

Напомним, что Яна Кошкина сразила роскошью, заинтриговав рассказами о личном: «Записываю исподтишка…».

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".

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