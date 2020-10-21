30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, восхитила сеть необычным развлечением
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала себя в кукольной спальне.
Яна рассказала, что весело провела время на выходных в парке аттракционов. Звезда не смогла не удержаться, чтобы не залезть в розовую постель Смурфетты из мультфильма.
Счастливая брюнетка в спортивном костюме мятного оттенка уселась в позе лотоса на розовых простынях, показав себя с нескольких ракурсов и продемонстрировав завидную растяжку.
"Какой чудесный сегодня день!💕🌟 Кто ещё не смотрел сториз, мы всей семьёй ездили в парк аттракционов «Остров мечты». Главное преимущество, что парк крытый! Сегодня весь день шёл дождь, но он не смог помешать нашему празднику🦄 Дети и взрослые, а мы ездили большой компанией, в восторге! Меня даже смогли затащить на один из самых страшных аттракционов, (а я жутко их боюсь), потом с него было не вытащить😅🙈 В следующие выходные договорились поехать туда с подружками🤪🥂 P.S. Постелька из домика Смурфетты! Романтика😆💖", - откровенно поделилась своим восторгом Яна.
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Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:
"Утти, а кто тут у нас такой маленький ?????))🤣🤣🤣 А это маленькая Яночка 😂😂😂"
"Тебе идёт одиночная кровать 😍"
"Эх Яна, сыграй нам на баЯне😉✌"
"Хороша кошка!"
"Пора и самой рожать!"
"Маленькая ступня признак принцессы)))"
"Как же ты прекрасна! ❤️"
"тема си*ек не раскрыта на этот раз)"
"А я сначала подумал, что у Яны спальня такая"
"Смурфеточка🌹👍😍"
"Глаза нереально красивого цвета!🔥"
"Заиньке пора баиньки😍❤️❤️❤️"
Напомним, что Яна Кошкина в купальнике поиграла с леденцом на надувном матрасе
А еще Politeka писала, что Яна Кошкина в бикини показала упругие формы со всех сторон