Радість від отримання ордена в День матері актрисі Евеліні Бльоданс зіпсувала кримінальна справа

Стало відомо, що кілька днів тому молодша зведена сестра зірки "Маски-шоу" Діана Бльоданс потрапила в чергову кримінальну історію, пише "Комсомольская правда".

Додому до 43-річної жінки в Ялті нагрянула поліція та виявила наркотики.

Очевидці помітили Діану в лісі поруч з озером "Магобі", де вона щось шукала в траві біля дерев. Це виявилося людям підозрілим. Після незвичайної прогулянки за нею простежили до самого будинку і доповіли про це поліцейським.

Правоохоронці знайшли вдома у сестри Евеліни 5 згортків з амфетаміном і один згорток з марихуаною. Тепер їй світить тюремний термін.

Як відомо, у Діани цироз печінки, який став наслідком гепатиту. Кілька років тому вона сама розповіла про це в програмі «Говоримо і показуємо».

Тоді ж Діана попросила у сестри вибачення за своє кримінальне минуле - вона провела 2 роки у в'язниці за контрабанду сильнодіючих речовин. Евеліну зворушило зізнання і вона відкрила збір коштів на лікування недолугої родички. Але незабаром всіх чекав черговий неприємний сюрприз - Діану запідозрили в угоні автомобіля.

Зазначимо, сестра Бльоданс з 1997 року стоїть на обліку через вживання наркотиків.

Раніше ми повідомляли, Бльоданс частенько буває на своїй малій батьківщині, в Криму. Нещодавно актриса виставила провокативні кадри, на яких показала, як купається голяка в листопадовому Чорному морі.

"уфффффф!💖 "; "Коли вода занадто прозора, то вона явно холодна ❄ 😇 Евеліна, вам не холодно??"; "🔥Богиня всього відразу 😍"; "а чому голяка?😊"; "Евеліна ви чарівна красуня!❤️ і морж прям!🔥 🔥 ; "Хороша молодичка👍 👍 👍", - відреагували користувачі.

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