Радость от получения ордена в День матери актрисе Эвелине Бледанс испортило уголовное дело

Стало известно, что несколько дней назад младшая сводная сестра звезды "Маски-шоу" Диана Бледанс угодила в очередную криминальную историю, пишет "Комсомольская правда".

Домой к 43-летней женщине в Ялте нагрянула полиция и обнаружила наркотики.

Очевидцы заметили Диану в лесу рядом с озером "Магоби", где она что-то искала в траве у деревьев. Это оказалось людям подозрительным. После необычной прогулки за ней проследили до самого дома и доложили об этом полицейским.

Правоохранители нашли дома у сестры Эвелины 5 свертков с амфетамином и один сверток с марихуаной. Теперь ей светит тюремный срок.

Как известно, у Дианы цирроз печени, который стал следствием гепатита. Несколько лет назад она сама рассказала об этом в программе «Говорим и показываем».

Тогда же Диана попросила у сестры прощения за свое криминальное прошлое - она провела 2 года в тюрьме за контрабанду сильнодействующих веществ. Эвелину растрогало признание и она открыла сбор средств на лечение непутевой родственницы. Но вскоре всех ждал очередной неприятный сюрприз - Диану заподозрили в угоне автомобиля.

Отметим, сестра Бледанс с 1997 года стоит на учете из-за употребления наркотиков.

Ранее мы сообщали, Бледанс частенько бывает на своей малой родине, в Крыму. Недавно актриса выставила провокативные кадры, на которых показала, как купается голышом в ноябрьском Черном море.

"уфффффф!💖"; "Когда вода слишком прозрачная, то она явно холодная❄😇 Эвелина, вам не холодно??"; "🔥Богиня всего сразу 😍"; "А почему голышом?😊"; "Эвелина Вы обворожительная красавица!❤️ и морж прям!🔥🔥; "Хороша бабенка👍👍👍", - отреагировали пользователи.

Напомним, Эвелина Бледанс доигралась, появилось фото скандальной актрисы в наручниках

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