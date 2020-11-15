Актриса Эвелина Бледанс пошалила в родной Ялте
Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, показав экстремальную выходку (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
На первом фото не утратившая с возрастом своего шарма Бледанс позировала в роскошном черном платье из тонкой полупрозрачной ткани с розовым корсетом. Звезда держала в руках бокал вина, томно усевшись на деревянную бочку. Подол наряда "слетел" с ее загорелых ножек, обнажив изящную красоту.
На других кадрах смелая Эвелина голышом купалась в ноябрьском Черном море. Стоит отметить, что актриса была в воде не сама.
"Потоптать виноград я опоздала, но купаться в море при смелости и энтузиазме можно круглый год. Листайте! Ноябрьские купания Блёданс. А вы готовы в ноябре? Присоединитесь?", - подписаны кадры.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное, удивляясь решительностью уже немолодой Бледанс.
"уфффффф!💖"
"Когда вода слишком прозрачная, то она явно холодная❄😇 Эвелина, вам не холодно??"
"🔥Богиня всего сразу 😍"
"А почему голышом?😊"
"Эвелина Вы обворожительная красавица!❤️ и морж прям!🔥🔥 Я ни при каких обстоятельствах не пойду купаться в это время, для меня слишком холодно, люблю тёплую водичку😊"
"Хороша бабенка👍👍👍"
"Мне показалось или вы точно без бюстгальтера???"
"Присоединяюсь, только втроём как то не очень комфортно будет..."
"Самый интересный момент камеру на другую сторону переворочивают😃"
Ранее мы сообщали, Эвелина показала, как занимается на тренажерах на свежем воздухе. Звезда "потела" в леопардовых лосинах и розовой футболке.
Напомним, Эвелина Бледанс доигралась, появилось фото скандальной актрисы в наручниках
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