Актриса Эвелина Бледанс пошалила в родной Ялте

Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, показав экстремальную выходку (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

На первом фото не утратившая с возрастом своего шарма Бледанс позировала в роскошном черном платье из тонкой полупрозрачной ткани с розовым корсетом. Звезда держала в руках бокал вина, томно усевшись на деревянную бочку. Подол наряда "слетел" с ее загорелых ножек, обнажив изящную красоту.

На других кадрах смелая Эвелина голышом купалась в ноябрьском Черном море. Стоит отметить, что актриса была в воде не сама.

"Потоптать виноград я опоздала, но купаться в море при смелости и энтузиазме можно круглый год. Листайте! Ноябрьские купания Блёданс. А вы готовы в ноябре? Присоединитесь?", - подписаны кадры.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, удивляясь решительностью уже немолодой Бледанс.

"уфффффф!💖"

"Когда вода слишком прозрачная, то она явно холодная❄😇 Эвелина, вам не холодно??"

"🔥Богиня всего сразу 😍"

"А почему голышом?😊"

"Эвелина Вы обворожительная красавица!❤️ и морж прям!🔥🔥 Я ни при каких обстоятельствах не пойду купаться в это время, для меня слишком холодно, люблю тёплую водичку😊"

"Хороша бабенка👍👍👍"

"Мне показалось или вы точно без бюстгальтера???"

"Присоединяюсь, только втроём как то не очень комфортно будет..."

"Самый интересный момент камеру на другую сторону переворочивают😃"

Ранее мы сообщали, Эвелина показала, как занимается на тренажерах на свежем воздухе. Звезда "потела" в леопардовых лосинах и розовой футболке.

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