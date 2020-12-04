Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла, звідки така красуня

На фото Гюль позує в зеленому топі і лосинах. Красуня зібрала волосся в хвіст, а розвернулася спиною до камери. Дівчина дивилася в камеру і хвалилася своєю зовнішністю. Як можна помітити, Бахарі стояла на балконі і зовсім не соромилася робити акцент на п'ятій точці, яка виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ви одна неймовірно красива жінка, кохана", "Дозволь мені вилетіти", "Люблю кожен дюйм тебе", "майбутня трофейна дружина", " і мені все це подобається!", "Просто хотів сказати, що ти красива юна леді", "Ти виглядаєш дуже спокусливо і красиво", "приголомшливо казково красива на мільярд доларів спокуслива Дупа, смакота".

Ми повідомляли, що популярна модель Гюль Бахарі похвалилася формами у відвертому костюмі.

Гюль цього разу показала пишні груди без білизни. Модель одягла салатові топік і спідничку. Перший був настільки малий, що з нього мало не вивалювалися груди. До слова, бюст оголився, але при цьому, тканина приховала від очей найпотаємніше.

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